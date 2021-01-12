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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕАБР ПРЕДОСТАВИТ ГРАНТ АРМЯНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ


12:51 13.01.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) на безвозвратной основе предоставит ОАО «Армянская фондовая биржа» средства на модернизацию программного обеспечения.

Деньги выделены из средств Фонда технического содействия ЕАБР.

Согласно подписанному соглашению, ЕАБР планирует профинансировать основную часть затрат, связанных с модернизацией имеющихся программных решений и инвестированием в новую торговую систему Армянской фондовой биржи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, новая система, в дополнение к современному торговому программному обеспечению, в соответствии с международными стандартами позволит любому инвестору получить прямой доступ к торговым платформам биржи через брокера-дилера, чтобы торговать в режиме онлайн. Такая возможность является показателем качества и привлекательности современных биржевых услуг.

Директор ЕАБР по Армении Армен Мелкикян, подчеркнув интеграционное значение программы, также отметил, что технологическая модернизация Армянской фондовой биржи позволит успешно интегрировать ее инфраструктуру c финансовыми рынками стран — участниц Евразийского экономического союза, способствуя росту инвестиций в рынок капитала и увеличению объемов торговли.

Фонд технического содействия ЕАБР создан для оказания эффективной поддержки выполнения Банком возложенной на него миссии. Ресурсы Фонда формируются за счет отчислений от чистой прибыли ЕАБР за календарный год и привлеченных средств доноров.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
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