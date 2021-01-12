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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ОБНОВЛЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПОНЯТИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС
11:53 13.01.2021
Коллегия Евразийской экономической комиссии 12 января актуализировала Информационный справочник понятий, применяемых в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств.
Как сообщает ЕЭК, информационный справочник понятий и определений ведется в Союзе с 2016 года и обновляется в среднем каждые два года. Новая редакция включает в себя весь терминологический аппарат права Союза с учетом изменений, произошедших с момента предыдущего обновления.
Справочник дает оперативный доступ к терминологическому аппарату при решении правовых аспектов в сфере фармацевтики, обеспечивает единообразное применение формулировок, позволяет установить взаимосвязь между понятиями и определениями из различных правовых актов Союза.
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