Коллегия Евразийской экономической комиссии 12 января актуализировала Информационный справочник понятий, применяемых в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств.

Как сообщает ЕЭК, информационный справочник понятий и определений ведется в Союзе с 2016 года и обновляется в среднем каждые два года. Новая редакция включает в себя весь терминологический аппарат права Союза с учетом изменений, произошедших с момента предыдущего обновления.

Справочник дает оперативный доступ к терминологическому аппарату при решении правовых аспектов в сфере фармацевтики, обеспечивает единообразное применение формулировок, позволяет установить взаимосвязь между понятиями и определениями из различных правовых актов Союза.