Россельхознадзор предлагает унифицировать подходы к контролю за ГМО-продукцией для всех стран ЕАЭС.

Как сообщает ведомство, на сегодня в ЕАЭС отсутствуют общие нормативы, регламентирующие выращивание и перемещение между странами союза ГМО-семян и растений.

Это приводит к тому, что модифицированные семена могут не только свободно обращаться на территории ЕАЭС, но и попадают в Россию. Происходит это по двум причинам. Первая заключается в отсутствии контроля при перемещении продукции между странами союза, что позволяет осуществлять ее беспрепятственную перевозку. Вторая – в отсутствии единой и прозрачной системы контроля за выращиванием ГМО-продукции в ЕАЭС.

Россельхознадзор неоднократно отправлял в Евразийскую экономическую комиссию свои предложения о законодательном регулировании этой области. Однако этот вопрос так и не получил развития.

Законодательством Российской Федерации с 4 июля 2016 года запрещено выращивание ГМО растений и ввоз в страну семян, генетическая программа которых изменена.

Однако, несмотря на указанный запрет, в 2020 году ведомство обнаружило ГМО в российском рапсе и сое. Также в прошлом году поступили уведомления от Главного таможенного управления Китайской Народной Республики об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле российского происхождения и в рапсовом шроте и масле, произведенном в Казахстане.

Учитывая, что Россельхознадзор осуществляет контроль за ввозом на территорию страны ГМО-организмов и семян в пунктах пропуска через госграницу страны, вероятно ГМО-продукция была выращена из семян, нелегально ввезенных из стран ЕАЭС.

По данным ФГИС «Аргус-Фито», в Россию в 2020 году из общего объема импортируемых из других стран семян, 90% было ввезено через Беларусь.

Последнее обращение в ЕЭК о необходимости в кратчайшие сроки урегулировать этот вопрос было направлено 30 декабря 2020 года.

Россельхознадзор предложил комиссии внести соответствующие изменения в договор о Евразийском экономическом союзе и соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.

Кроме того, ведомство инициировало принятие международного договора государств-членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения семян сельскохозяйственных растений, полученных с использованием генной инженерии, и контроля за их обращением на территории союза.

Россельхознадзор также считает необходимым внести изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», предусматривающие запрет производства на территории всех государств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО.

Россельхознадзор готов к обсуждению озвученных предложений с представителями всех стран-членов ЕАЭС.