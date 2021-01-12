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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ В ЕАЭС


09:59 13.01.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии 12 января утвердила рекомендации, которые включают принципы и критерии добросовестной деловой практики в отношении потребителей розничной торговли, в том числе электронной.

Как сообщает ЕЭК, документ принят в рамках реализации Стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.

Бизнес может использовать рекомендации как основу для выработки правил ответственного делового поведения, ориентированного на потребителя.

К принципам добросовестности предпринимателей отнесены: сохранение баланса интересов сторон и недопущение ущерба интересам потребителя; равное, недискриминационное обслуживание потребителей; достоверность и своевременность предоставления информации о товарах и продавце и обеспечение доступности информации для потребителя; минимизация рисков причинения вреда здоровью или имуществу потребителей; недопустимость использования продавцом преимуществ своего положения перед потребителем; конфиденциальность и защита персональной информации потребителя; беспрепятственное осуществление гражданских прав, их защиты; ответственность продавца; обеспечение прав и законных интересов потребителей в электронной торговле на уровне не ниже, чем для других форм торговли.

Среди условий, ущемляющих права потребителей и недопустимых в договорах с ними, – изменение условий договора или стоимости товара продавцом в одностороннем порядке; ограничение права потребителя на обмен или возврат товара, проданного посредством электронной торговли; или товара, приобретенного в рамках маркетинговых акций; использование агрессивной рекламы и прочее.

Включение таких условий в законодательство государств-членов позволит повысить уровень защиты прав потребителей и гармонизировать национальное законодательство в этой сфере.
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