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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ВСТУПИЛО В СИЛУ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ СТРАН ЕАЭС


18:09 12.01.2021

Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС разработано Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, его основная цель – формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.

С целью практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран Союза между уполномоченными, компетентными органами стран ЕАЭС и Евразийской экономическойкомиссией. При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему ЕАЭС стороны будут использовать бумажный документооборот.

Соглашение подписано главами государств ЕАЭС назаседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021 года ратифицировано всеми странами Союза.
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