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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЛИТВА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТ ПЛАН ПОЛНОЙ БЛОКАДЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С БЕЛЭАС - МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ


17:54 11.01.2021

В ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву. Об этом заявил новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Я думаю, что этот план, особенно в решении вопроса БелАЭС, родится в конце января – в начале февраля у нас уже будет весь план, согласованный с ведомствами, и мы сможем по нему действовать", – сказал Д. Крейвис в интервью BNS.

По его словам, принятый в Литве "антиостровецкий" закон не реализуется. "Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) – регулятор – совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. (...) Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", – констатировал Д. Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Балтийском Совете министров, поэтому Д. Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке, пишет портал DELFI.

В ноябре прошлого года ГСРЭ не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии с БелАЭС путь на рынок Литвы. Латвия начала торговлю электроэнергией и с Россией, между тем, литовский оператор электросетей Litgrid направил партнерам новый вариант методики.

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой страна прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, когда будет запущена БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.
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