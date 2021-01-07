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ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС НА МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВСТУПИТ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА


14:17 11.01.2021

Совет ЕЭК утвердил технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов».

Как сообщает ЕЭК, он вступит в силу 1 июля 2021 года.

Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов при проектировании (включая инженерные изыскания), строительстве (реконструкции), эксплуатации (приемке и вводе в эксплуатацию, консервации), утилизации (ликвидации), а также правила оценки их соответствия.

Техрегламент рассматривает магистральный трубопровод как единый производственно-технологический комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов и сооружений, и предназначенный для транспортировки жидких или газообразных углеводородов.

Не распространяется на трубопроводы сетей газораспределения и газопотребления, трубопроводы сетей автономного газоснабжения и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, морские трубопроводы, промысловые и межпромысловые трубопроводы, трубопроводы для транспортировки широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов, а также на трубопроводы, предназначенные для осуществления и обеспечения технологических процессов добычи и (или) переработки углеводородного сырья.

Требования техрегламента не распространяются на объекты: введенные в эксплуатацию до даты вступления техрегламента в силу; строительство (реконструкция) которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до даты вступления техрегламента в силу; разрешение на строительство (реконструкцию) которых подано до даты вступления техрегламента в силу.

Обязательные требования к магистральным трубопроводам базируются на требованиях действующих нормативных документов государств Союза, а также учитывают анализ актов международных систем технического регулирования.
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