|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
НОВУЮ МОДЕЛЬ АВТОБУСА МИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОТЕСТИРУЮТ В СОЧИ
12:16 06.01.2021
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» 25 декабря 2020 года передало новую модель пассажирского автобуса МАЗ 303065 для испытаний на базе МУП «Сочиавтотранс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, автобус является первым образцом данной модели, поставленным в Российскую Федерацию. Он оснащен оборудованием обеззараживания воздуха, системой информирования пассажиров на базе светодиодов, аппаратурой спутниковой навигации, системами видеонаблюдения, бесконтактной оплаты проезда и определения состояния водителя.
Тестирование этой новой модели автобуса планируется начать на краснополянском маршруте № 105-э, а затем на городских маршрутах №12 и №17.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.01.2021
Курсы в банках
на 06.01.2021
Конвертация в банках
на 06.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте