ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» 25 декабря 2020 года передало новую модель пассажирского автобуса МАЗ 303065 для испытаний на базе МУП «Сочиавтотранс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, автобус является первым образцом данной модели, поставленным в Российскую Федерацию. Он оснащен оборудованием обеззараживания воздуха, системой информирования пассажиров на базе светодиодов, аппаратурой спутниковой навигации, системами видеонаблюдения, бесконтактной оплаты проезда и определения состояния водителя.

Тестирование этой новой модели автобуса планируется начать на краснополянском маршруте № 105-э, а затем на городских маршрутах №12 и №17.