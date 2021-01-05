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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЛИТВЕ СПЕЦКОМИССИЯ БУДЕТ КООРДИНИРОВАТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И БОЙКОТ БЕЛАЭС
11:09 06.01.2021
Министерство энергетики Литвы предлагает сформировать правительственную комиссию, которая бы координировала реализацию синхронизации линий электропередачи с Европой и связанных с этим проектов, а также меры, призванные защитить от угроз БелАЭС.
Комиссию возглавит премьер-министр, в нее вошли бы министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта и коммуникаций, иностранных дел, сельского хозяйства, представители президента, Сейма, энергокомпаний Epso-G, Ignitis grupe, Litgrid, пишет портал DELFI.
Кроме того, премьеру Ингриде Шимоните предлагается сформировать рабочую группу, которая будет выдвигать предложения правительственной комиссии по методике торговли электроэнергией с Россией и Беларусью, оценивать документы планирования, связанные с проектами синхронизации, а также меры по защите от электроэнергии с Белорусской АЭС в Островце.
Рабочая группа будет осуществлять надзор за процессами, ею мог бы руководить министр энергетики Дайнюс Крейвис.
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