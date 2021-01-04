Национальный банк Украины запустил интернет-магазин по продаже нумизматической продукции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 4 января 2021 года нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине, пишет Укринформ.

Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, что будут зависеть от спроса на нее.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС "ПРОСТІР", Visa или MasterCard.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта". Сроки доставки и условия получения нумизматической продукции соответствуют условиям компании, которую выбирает пользователь. Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, который находится в помещении Национального банка в Киеве (Контрактовая площадь, 2-А).

Национальный банк в будущем планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.