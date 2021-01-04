ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


НБУ ЗАПУСТИЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ


10:30 05.01.2021

Национальный банк Украины запустил интернет-магазин по продаже нумизматической продукции. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 4 января 2021 года нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине, пишет Укринформ.

Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, что будут зависеть от спроса на нее.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС "ПРОСТІР", Visa или MasterCard.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО "Новая Почта" и АО "Укрпочта". Сроки доставки и условия получения нумизматической продукции соответствуют условиям компании, которую выбирает пользователь. Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, который находится в помещении Национального банка в Киеве (Контрактовая площадь, 2-А).

Национальный банк в будущем планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2021
валюта курс
EUR 3.1644
USD 2.5795
RUB 3.5077
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1644 -0.0036
USD 2.5795 +0.0006
RUB 3.5077 +0.0206
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1660 3.1740
USD 2.5830 2.5880
RUB 3.4600 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2220 1.2280
EUR/RUB 91.6000 92.2000
USD/RUB 74.8000 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте