В 2020 году транзит газа в Европу украинской газотранспортной системой (ГТС) составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает оператор ГТС Украины.

"В 2020 году Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) протранзировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+12% по сравнению с 2019 годом)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу называют запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - добавляют в сообщении.

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказанных через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

Также отмечается, что в западном направлении было протранзировано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3,0 млрд куб. м - в Молдову.

Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составила 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах.

"Всего 2020 года импорт из Словакии составил 10,200000000 куб. м (+11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 4,2 млрд куб. м (+14%), из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+ 3%). В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%", - добавляет оператор ГТС.

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме «таможенный склад» было направлено 10,1 млрд куб. м импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд куб. м) поступили в режиме «shorthaul - таможенный склад» и 40% (4,0 млрд куб. м) в режиме «граница - таможенный склад». В ноябре началась фаза активного отбора газа с таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС (0,3 млрд куб. м).

Всего за период января-декабря транспортировка газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и «таможенный склад» воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Директор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что в 2020 году Оператор ГТС Украины на 100% выполнил свои ключевые задачи - обеспечил надежную транспортировку газа для украинских потребителей и в полном объеме выполнил обязательства по транзиту газа в ЕС и Молдову.

"В первый год работы независимого Оператора ГТС Украины нам удалось не только на отлично справиться с операционными вызовами, но и осуществить значительный прорыв на отечественном рынке газа. Так, впервые в истории украинской ГТС в 2020 году состоялся транзит газа не только для Газпрома, но и по заказу других международных компаний, впервые был осуществлен транзит трансбалканском направлением, реализован виртуальный реверс, переход на прозрачный механизм распределения мощностей на аукционных платформах и внедрены новые услуги и сервисы, которые пользуются спросом среди украинских и международных клиентов ", - отметил Макогон.

По его словам, оператор ГТС является надежной опорой для государства, а украинская ГТС - неотъемлемой и важной частью энергетической стабильности и безопасности Европы.