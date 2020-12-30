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ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ ПОШЛИНУ НА БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ИЗ УКРАИНЫ ДО 18 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА


12:23 04.01.2021

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины до 18 октября 2021 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, действующая пошлина, срок применения которой истекает 25 февраля 2021 года, продлена на время проведения повторного антидемпингового расследования, начатого по результатам рассмотрения соответствующего заявления.

Представленные в заявлении сведения позволили Департаменту защиты внутреннего рынка ЕЭК сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта бесшовных труб и возобновления причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Союза.

Повторное расследование открыто 19 октября текущего года и согласно действующим нормам должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Решением коллегии ЕЭК от 26 января 2016 г. № 6 в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм из Украины установлена антидемпинговая пошлина, которая составляет от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.
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