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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛИ С 1 ЯНВАРЯ


10:08 04.01.2021

В Украине с 1 января заработал механизм налоговых льгот и стимулов для поддержки деятельности в области креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах. Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий» № 962-IX.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, которая предоставляется за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий, сообщает Укринформ.

Кроме того, введена сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурно-художественных мероприятий, проведение экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещение.

Сниженная ставка НДС также будет применяться относительно услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

Законом предусмотрено, что до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), которые предоставляются гостиницами и аналогичными заведениями.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" 4 ноября 2020 года.

Президент Владимир Зеленский подписал его 21 декабря.
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