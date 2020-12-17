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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КОЛЛЕГИЯ ЕЭК УТВЕРДИЛА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В ОБЛАСТИ АГРАРНОЙ НАУКИ
16:52 17.12.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 15 декабря утвердила перечень совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса (АПК) государств-членов Евразийского экономического союза на 2021-2025 годы.
Как сообщает ЕЭК, документ включает 27 тем НИОКР в ключевых отраслях сельского хозяйства и экономики АПК, которые страны Союза готовы реализовывать совместно.
Цель исследований – решение наиболее актуальных задач аграрного сектора за счет разработки инновационных продуктов и технологий.
Для повышения конкурентоспособности АПК совместными усилиями государства-члены планируют создать новые адаптивные и высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур, развивать систему точного земледелия и воспроизводства плодородия почв, совершенствовать технологии производства кормовых добавок, разработать биотехнологии в растениеводстве и животноводстве.
В области экономики исследования направлены на решение вопросов повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования, развитие сектора услуг и цифровых технологий в сельском хозяйстве.
Еще одним документом, принятым на заседании Коллегии ЕЭК, стала рекомендация «О реализации совместной НИОКР по разработке технологий получения модифицированных крахмалов для нужд государств-членов Союза».
Актуальность совместных исследований в этой сфере вызвана высокой востребованностью на рынке Союза крахмалов с необходимыми свойствами, которые широко применяются в различных отраслях промышленности.
Страны ЕАЭС в значительной степени покрывают внутренний спрос на этот вид продукции за счет импорта, несмотря на наличие собственной сырьевой базы. Так, в 2019 году самообеспеченность Союза модифицированными крахмалами оценивалась на уровне 35%.
Проектом документа рекомендуется заинтересованным государствам-членам осуществлять реализацию совместной НИОКР на основе мероприятий, нацеленных на разработку технологий производства модифицированных крахмалов для пищевых и технических целей, а также нормативной документации и специализированного оборудования для модификации крахмала на основе результатов исследований рынка и патентного поиска.
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