Правительство одобрило постановление «О выходе из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств». Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Согласно постановлению, Украина выходит из некоторых международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

В частности, это:

Горная хартия государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанная 27 марта 1997 года в Москве;

соглашение о координации межгосударственных отношений государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях, подписанное 31 мая 2013 года в Минске;

соглашение о координации межгосударственных отношений в отрасли электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанное 14 февраля 1992 года в Минске;

соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, подписанное 26 июня 1992 года в Минске;

протокол о внесении изменений в соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года, подписанный 31 мая 2013 года в Минске.

"Учитывая политическую составляющую деятельности СНГ, начиная с марта 2014 года министерство не участвует в заседаниях Электроэнергетического Совета СНГ и других мероприятиях в рамках этой организации. Сотрудничество в атомной энергетике и электроэнергетике в рамках СНГ также не осуществляется. По результатам анализа выявлено, что вышеуказанные соглашения с СНГ не соответствуют современному состоянию международных отношений в энергетической сфере и утратили своё практическое значение", - добавили в Минэнерго.

Принятие проекта постановления позволит привести договорную базу в рамках СНГ в соответствие с современными международными отношениями в области энергетики.