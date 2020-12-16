Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) впервые вынесла штрафы за непредставление информации по делу о нарушении правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, согласно решению, фигуранты дела о нарушении правил конкуренции (два хозяйствующих субъекта и их должностные лица) в установленном порядке должны оплатить штрафы, а также представить информацию по делу, которая была запрошена комиссией ранее.

В марте текущего года департаментом антимонопольного регулирования ЕЭК возбуждены четыре дела о непредставлении информации по требованию комиссии. Дела были возбуждены в отношении юридических и должностных лиц, которые уже являлись фигурантами расследования о нарушении правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

Напомним, комиссия наделена правом налагать штрафы на юридических и должностных лиц, если в ходе рассмотрения дела о нарушении конкуренции будет установлен факт непредставления лицами сведений (информации) по требованию комиссии (Приложение № 19 к договору о ЕАЭС).

После вступления в законную силу решения оно будет направлено в установленном порядке для взыскания штрафов в Министерство иностранных дел государства, где нарушители зарегистрированы.