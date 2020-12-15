Снижение барьеров и ограничений на рынке Евразийского экономического союза, установление новых требований к выпускаемой в обращение продукции, дальнейшее обеспечение ее безопасности и соответствия современному научно-техническому уровню – эти темы стали основными на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, состоявшегося под председательством члена коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко.

Как сообщает ЕЭК, одобрены для последующего рассмотрения коллегией ЕЭК согласованные государствами Союза проект техрегламента ЕАЭС «О безопасности высоковольтного оборудования», а также проект изменений № 1 в техрегламент ЕАЭС «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Проект изменений предусматривает введение новых терминов, уточнение отдельных положений техрегламента, внесение технических правок с учетом практики его применения.

Для обеспечения реализации союзных техрегламентов «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» одобрены для рассмотрения Коллегией ЕЭК изменения в перечни стандартов, подготовленные по результатам мониторинга применения, обновления и отмены соответствующих норм.

В целом одобрены для рассмотрения проекты изменений в программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов к техрегламентам Союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

В сфере применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер решено направить на коллегию ЕЭК проект решения Совета ЕЭК «О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318», предусматривающий корректировку этого документа в части внесения правок юридико-технического характера. Кроме того, поддержано утверждение в новых редакциях ряда документов, которые регламентируют деятельность созданных при консультативном комитете подкомитетов по санитарным, ветеринарно-санитарным и фитосанитарным мерам, а также экспертных, рабочих и временных рабочих групп в сфере карантинных фитосанитарных мер.