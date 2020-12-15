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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ СОГЛАСУЕТ ВЫХОД ИЗ РЯДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ СНГ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ


11:43 16.12.2020

Кабинет Министров Украины на очередном заседании в среду может принять проект постановления о выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Инициировать рассмотрение этого вопроса будет и.о. министра энергетики Юрий Бойко, сообщает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания, обнародованную на правительственном портале.

Заседание правительства 16 декабря под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля начнется в 13:00.
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