Кабинет Министров Украины на очередном заседании в среду может принять проект постановления о выходе из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Инициировать рассмотрение этого вопроса будет и.о. министра энергетики Юрий Бойко, сообщает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания, обнародованную на правительственном портале.

Заседание правительства 16 декабря под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля начнется в 13:00.