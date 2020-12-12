Единый рынок услуг по оценке имущества будет запущен в Евразийском экономическом союзе 1 января 2025 года. Такое решение принято 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, актуальность услуг по оценке имущества остается крайне высокой во всех странах ЕАЭС. Традиционно и уже на протяжении многих лет к направлениям оценочной деятельности относятся оценка в области недвижимого имущества, бизнеса (предприятий) и ценных бумаг, кредитования под залог, страхования, разрешения имущественных споров, раздела имущества, наследования, дарения, ликвидации бизнеса, переход права собственности, возмещения ущерба, хранения, брачных контрактов и т.д.

Последние годы наблюдается сокращение количества профессиональных оценщиков в странах ЕАЭС с примерно 23 тысяч до 15 тысяч. Вместе с тем развитие рынка кредитования и обязательность оценки во многих отраслях способствуют высокому спросу на этот вид услуги.

В большинстве стран ЕАЭС действуют ограничения на доступ к рынку оценочных услуг. Профессиональный оценщик, несмотря на свой опыт и квалификацию, обязан получить разрешение на поставку услуг в соответствии с действующим регулированием оценочной деятельности, включая обязательную сдачу квалификационных экзаменов.

Единый рынок услуг предоставит оценщикам стран ЕАЭС механизм признания национальных аттестатов и профессиональной квалификации, а особые условия функционирования единого рынка услуг позволят дополнительно гарантировать защиту прав потребителей и интересы поставщиков услуг во всех странах ЕАЭС.

Для реализации этой задачи до 1 января 2022 года Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Союза должна сформировать общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности, которые в последующем будут внедрены в законодательство государств ЕАЭС и поспособствуют адаптации национального регулирования оценочной деятельности к формату единого рынка.

Ожидается, что формат единого рынка услуг по оценке имущества приведет к снижению цен для потребителей стран ЕАЭС и развитию оценочного бизнеса на конкурентной основе.