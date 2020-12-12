Запорожский автомобилестроительный завод успешно завершил испытания и получил одобрение типа ЕС для автобуса А10. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации Укравто, в которую входит и ЗАЗ, передает Укринформ.

«Запорожский автомобилестроительный завод» получил одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждается и соответствие на Евро 6. Таким образом, качество, технические параметры и, главное, экологичность продукции украинского автопроизводителя, официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза", - заявили в Укравто.

По данным пресс-службы, пока завод из Запорожья единственный, кто получил подобный «Евро 6» сертификат среди всех автомобильных и автобусных заводов.

«Полученный сертификат соответствия нормам Европейского Союза открывает для украинского автопроизводителя новые возможности. Благодаря тому, что автобусы производства Запорожского автомобилестроительного завода, при схожих эксплуатационных характеристиках с европейскими аналогами, имеют более привлекательную цену, запорожское предприятие имеет хорошие перспективы продаж», - говорится в сообщении.

Отмечается, что модель автобуса ZAZ А10 будет поставляться на экспорт и в ближайшее время выйдет на рынки стран Европейского Союза.

Как сообщалось, завод начал производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка. ЗАЗ провел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.