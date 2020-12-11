Главы государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря утвердили Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, комиссии даны поручения совместно со сторонами проработать вопрос цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС в рамках Международного договора по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, который должен быть разработан в 2021 году. Об итогах работы будет доложено на очередном заседании ВЕЭС.

Совету Евразийской экономической комиссии поручено утвердить в I квартале 2021 года план мероприятий по реализации Стратегических направлений, правительствам государств-членов и ЕЭК – обеспечить реализацию документа.

Перечень мер и механизмов (порядка 330 позиций) фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции. Его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.

Реализация стратегии позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств-членов за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости.

В документе определены механизмы сотрудничества в новых, не предусмотренных Договором о ЕАЭС, сферах: образование, туризм, спорт и здравоохранение.

В документе предусматривается дальнейшее развитие экономического сотрудничества с третьими странами, а также интеграционными объединениями.

Напомним, в мае текущего года главы государств Евразийского экономического союза в целом одобрили проект Стратегии-2025 и поручили Евразийской экономической комиссии совместно со сторонами его доработать. После этого было представлено для рассмотрения еще 36 предложений.