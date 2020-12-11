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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ВСЕ ПОРТЫ УКРАИНЫ ХОТЯТ ПЕРЕДАТЬ В КОНЦЕССИЮ ИЛИ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗА 4 ГОДА
12:06 14.12.2020
В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.
"Наша цель на ближайшие 4 года - мы хотим передать в концессию или в частную собственность все порты", - отметил Криклий, которого цитирует Укринформ.
По его словам, сейчас ведомство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.
Мининфраструктуры также готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.
Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.
Министерство инфраструктуры 12 сентября 2019 года объявило о начале первых конкурсов по концессии Херсонского морского порта и порта «Ольвия». Херсонский морской порт был передан в концессию компании "Рисоил-Херсон" 26 июня 2020 года. Договор о передаче в концессию имущества специализированного морского порта «Ольвия» катарской компании QTerminals было подписано 20 августа.
Кроме портов, Мининфраструктуры планирует передать в концессию ряд железнодорожных вокзалов Украины и некоторые дороги.
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