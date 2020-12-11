Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 декабря 2020 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции четырех белорусских предприятий.

Как сообщает Россельхознадзор, ограничения отменяются в отношении ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (сухая молочная продукция) и ОАО «Милкавита» (творог, сухая молочная продукция).

Кроме этого, с 14 декабря 2020 года разрешается ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля всей продукции, производимой ЗАО «Юнимит» и ОАО «Брестский мясокомбинат».

«Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси», - поясняет российское ведомство.

При этом отправляемая в Россию продукция указанных предприятий должна быть выработана с 14 декабря 2020 года и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами.