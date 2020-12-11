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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕЭАС ОДОБРИЛИ ПЕРЕХОД КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СОЗДАНИЯ РЫНКА ГАЗА
09:50 14.12.2020
Главы стран Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря приняли решение обеспечить завершение выполнения мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза.
Как сообщает ЕЭК, в том числе обеспечить доступность и полноту раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем; разработать и согласовать единые правила доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях государств-членов; утвердить согласованный уполномоченными органами стран Союза порядок осуществления биржевых торгов газом.
Также решено перейти ко второму этапу формирования общего рынка газа Союза.
В рамках этого этапа необходимо подготовить проект международного договора о формировании общего рынка газа Союза, который определит принципы функционирования и регулирования общего рынка газа Союза.
Планируется осуществить реализацию иных мероприятий второго этапа формирования общего рынка газа Союза после завершения реализации мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза.
Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Согласно договору о ЕАЭС, общий рынок газа должен быть сформирован не позднее 2025 года.
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