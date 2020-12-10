Национальный банк Украины принял решение не менять учетную ставку и оставить ее на уровне 6%. Об этом на брифинге сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко, которого цитирует Укринформ.

Снижение учетной ставки до 6% было принято решением Правления Национального банка Украины от 12 июня 2020 года.

В апреле учетная ставка была снижена до 8%, в марте - до 10%, 31 января - до 11%. Также учетная ставка регулярно снижалась в 2019 году. 25 апреля прошлого года НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% - до 17,5% годовых.