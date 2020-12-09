Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и правительство Украины заключили сразу три кредитные соглашения на 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Сегодня было заключено сразу 3 кредитных соглашения с банком, согласно которым Украина получит 640 млн евро на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорожной сети Луганщины, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20 украинских городах», - сказал Криклий, которого цитирует Укринформ.

Так, 340 млн евро ЕИБ будут направлены на восстановление и улучшение ключевой социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Это школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, а также муниципальный транспорт и соответствующая инфраструктура для него. Эти изменения принесут пользу около 14 млн украинцам, проживающим на этих территориях.

Еще 100 млн евро кредита ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины - на выполнение ремонтных работ на 2 участках автодороги Р-66 КПП Демино-Александровка - Сватово - Лисичанск - Луганск в рамках проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)».

200 млн евро ЕИБ пойдут на реализацию проекта «Городской общественный транспорт Украины II», который предусматривает закупку исключительно электрического общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций.

Предварительно уже определены 18 городов-участников проекта: Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днипро, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. Окончательный перечень будет сформирован после ратификации соглашения с банком.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.