До 25 января 2021 г. проводится публичное обсуждение проекта изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, в разработке проекта изменений в документ принимали участие и представители белорусской мебельной промышленности, в частности, концерна «Беллесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, а также органов стандартизации и сертификации, в частности, РУП «Слуцкий ЦСМС».

Проект изменений подготовлен в целях установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44, приведения положений ТР ТС 025/2012 в части оценки соответствия в соответствие с положениями протокола о техническом регулировании в Евразийском экономическом союзе и уточнения отдельных положений ТР ТС 025/2012 в части оценки соответствия по результатам практики применения ТР ТС 025/2012.

Замечания и предложения по проекту изменений и комплекту документов к нему могут быть представлены в Евразийскую экономическую комиссию не позднее планируемой даты завершения публичного обсуждения включительно в письменной форме по адресу электронной почты либо на бумажном носителе по адресу: 119121, Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1.