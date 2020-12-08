Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БПС-Сбербанк», впервые в Акселераторе Сбера примут участие команды из Беларуси.

Это программа для технологических предпринимателей, основанная на возможностях Сбера, крупнейшей экосистемы России, а также экспертизе и опыте 500 Startups – одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Заявки на участие можно подать до 11 января 2021 года.

Это волна Акселератора существенно отличается от всех предыдущих, учитывая существующие вызовы и условия, в которых стартапы оказались в 2020 году.

Во-первых, значительно расширяется география, проект выходит за пределы России, в этом году впервые подать заявку могут стартапы из Беларуси, а также из Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии.

Во-вторых, меняется подход к обучению и его покрытие: теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап – двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран.

Таким образом, как минимум один белорусский проект гарантированно попадет в Топ-500.

За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап – основной Акселератор – пройдут 25 сильнейших стартапов буткемпов. Все этапы акселерационной программы, как и раньше, будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты. Наконец, в этом году увеличилось число партнеров.

«Приход Sber500 в Беларусь – это одновременно и новые возможности, и непростой вызов для носителей свежих идей, который все же однозначно стоит принять, - отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. – Белорусы известны яркими решениями, выросшими из стратапов в глобальные бренды. Поэтому надеюсь увидеть в Demo-day много амбициозных проектов с пометкой Belarus, которые смогут использовать мировую экспертизу Sber500 для заключения крупного контракта и привлечения инвестиций, а впоследствии – будут конкурировать на мировом рынке».

За время двух предыдущих батчей участники привлекли свыше 400 млн рублей инвестиций от сторонних инвесторов и 190 млн. рублей – от Сбера, заключили партнерства с компаниями экосистемы и корпорациями-партнерами. В третьей волне лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund, 10+ фондов-партнеров и индивидуальный подход на рыночных условиях.

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: Marketing & Advertising Solutions, Process Automatization Solutions, Mapping & Geolocation, EduTech & HR Tech, MedTech, SportTech, Data Analytics Solutions, Smart Home Solutions и прочих.

Обучение в Акселераторе завершится Демо-днем, на котором стартапы представят свои проекты 500+ инвесторам, бизнес-ангелам и представителям крупнейших инновационных корпораций.

500 Startups — венчурная компания, миссия которой — искать и поддерживать самых талантливых предпринимателей в мире, помогать им создавать успешные масштабируемые компании и строить процветающие глобальные экосистемы. Это одна из самых активных венчурных фирм в мире. С момента своего создания в Силиконовой долине 500 Startups проинвестировали в более чем 5000 предпринимателей из 75+ стран. В 2019 году 500 Startups был назван инвестором номер один в мире по количеству венчурных сделок.