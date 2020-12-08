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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ЕАЭС
17:41 08.12.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря внесла изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ дополнен перечнем методов исследования эффективности дезинфекционных средств.
Как сообщает ЕЭК, цель изменений – обеспечение единства требований и сравнимости результатов регистрационных испытаний дезинфекционных средств, проводимых в странах Евразийского экономического союза.
Теперь возможно использовать любой из методов, включённый в перечень, который может подтвердить целевое назначение регистрируемого дезинфекционного средства и доказать возможность его использования в заявленной области применения.
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