СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ЕАЭС

17:41 08.12.2020 Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря внесла изменения в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору. Документ дополнен перечнем методов исследования эффективности дезинфекционных средств. Как сообщает ЕЭК, цель изменений – обеспечение единства требований и сравнимости результатов регистрационных испытаний дезинфекционных средств, проводимых в странах Евразийского экономического союза. Теперь возможно использовать любой из методов, включённый в перечень, который может подтвердить целевое назначение регистрируемого дезинфекционного средства и доказать возможность его использования в заявленной области применения.