Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря внесла изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований, необходимые для применения и исполнения требований «Технического регламента на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) и проведения оценки соответствия объектов техрегулирования.

Как сообщает ЕЭК, актуализированный перечень стандартов подготовлен на основании результатов мониторинга принятия, применения, обновления и отмены соответствующих стандартов. Предусмотрена замена двух стандартов ГОСТ 31632-2012 (ISO 8243:2006) «Сигареты. Отбор проб» и ГОСТ 31629-2012 (ISO 16055:2003) «Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и применение» на идентичные межгосударственные стандарты, разработанные на основе более современных версий международных стандартов ISO 8243:2013 и ISO 16055:2012.

Также взамен МВИ 01-2009 «Методика выполнения измерения ширины волокна табака курительного тонкорезаного и трубочного» и МВИ 02-2009 «Методика выполнения измерения толщины сигар и сигарилл» включаются ГОСТ 33789-2016 (ISO 20193:2012) «Табак и табачные изделия. Определение ширины волокна резаного табака» и ГОСТ 33794-2016 «Сигары и сигариллы. Определение толщины», разработанные в соответствии с Программой разработки межгосударственных стандартов к ТР ТС 035/2014.