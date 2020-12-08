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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК УПРОСТИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВВОЗА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСЬ
16:46 08.12.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря приняла решение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на территорию Беларуси путем сокращения перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов таких товаров.
Эти изменения коллегия ЕЭК внесла в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к продукции, подлежащей ветеринарному контролю (надзору).
Как сообщает ЕЭК, процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых: мед, прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые добавки, переработанная продукция с содержанием компонентов животного происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтическая продукция, удобрения животного происхождения.
Эти изменения позволят упростить торговые процедуры при торговле подконтрольными товарами с третьими странами, унифицировать порядок применения ветеринарных мер уполномоченными органами государств Союза и актуализировать Единые ветеринарные требования.
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