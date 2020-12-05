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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ В НОЯБРЕ УМЕНЬШИЛИСЬ НА $4,7 МЛН


17:07 07.12.2020

Международные резервы Украины по итогам ноября 2020 года уменьшились на $4,7 млн до $26,136 млрд (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $26 135,7 млн (в эквиваленте). В ноябре они уменьшились на $4,7 млн (в эквиваленте) в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В НБУ отметили, что в целом динамику резервов в течение ноября определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли $355,5 млн (в эквиваленте), в том числе $345,5 млн (в эквиваленте) - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $319,6 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $245,9 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, $72,5 млн - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте;

во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжающегося оживления деловой активности, в том числе через активизацию импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценения Национальный банк провел несколько интервенций по продаже валюты на $87 млн. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Национальный банк приобрел 41,0 млн долл. США. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями; в-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на $77,9 млн (в эквиваленте).

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Международные резервы Украины в октябре уменьшились на 1,5% до $26 140,4 млн (в эквиваленте).
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