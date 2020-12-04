Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подчеркнул необходимость активизации диалога по возобновлению транспортного сообщения в Евразийском экономическом союзе, которое было ограничено на фоне распространения коронавируса. Об этом он заявил на заседании Евразийского межправсовета, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции.

"Учитывая уже полученный опыт по сдерживанию инфекции, борьбе с ней, рассчитываю на более активный диалог между нашими министерствами здравоохранения, транспорта, другими заинтересованными ведомствами по постепенному возобновлению сообщения для облегчения деловых контактов и трудовой миграции", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его мнению, странам ЕАЭС во многом благодаря совместным усилиям удалось смягчить последствия шоков, вызванных пандемией.

"В этой непростой ситуации наш союз доказал свою эффективность в условиях резко образовавшегося мирового дефицита, вызванного первой волной COVID-19. Своими согласованными и оперативными решениями мы смогли обеспечить не только насыщение внутренних рынков средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, но и их экспортные поставки", - добавил он.

По оценке премьер-министра, за счет своевременных решений по поддержке национальных потребительских рынков удалось не допустить значительного роста цен на социально значимые товары.

Роман Головченко уверен, что пандемия подтолкнет союз к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах.