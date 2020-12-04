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ЕАБР, ВЭБ.РФ, БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА И БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НАЧИНАЮТ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО


13:35 04.12.2020

Евразийский банк развития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (БРРБ) заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Церемония подписания состоялась в рамках Первого Евразийского конгресса, организованного ЕАБР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, в рамках достигнутых договоренностей стороны объединят усилия для развития интеграции между странами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности, а также для достижения общих целей и реализации общих инициатив в области будущего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроении.
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