Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции.

"Продолжалась (в текущем году - прим.) работа по формированию общих энергетических и транспортного рынков ЕАЭС, без которых реальная экономическая интеграция невозможна. Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его оценке, в этом году велась активная работа над устранением барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС - за год их количество снизилось с 19 до 11.

"Но возникают новые. Поэтому данную тему с контроля не снимаем. Предстоит рассмотреть перечень изъятий и ограничений, чтобы в качестве "домашнего задания" поставить задачу нашим государственным органам совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить их устранение в 2021-2022 годах. Надеюсь, что эта работа будет проводиться более активно, чем ранее", - отметил глава белорусского правительства.

Роман Головченко уверен, что, используя преимущества ЕАЭС, уже в будущем году экономики стран союза вернутся на траекторию роста.