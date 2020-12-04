|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕТ ЗА НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕНАМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ ЭНЕРГОРЫНКОВ ЕАЭС - ПРЕМЬЕР
13:09 04.12.2020
Беларусь выступает за недискриминационные подходы к ценам при формировании общих энергетических рынков Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправсовета, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции.
"Продолжалась (в текущем году - прим.) работа по формированию общих энергетических и транспортного рынков ЕАЭС, без которых реальная экономическая интеграция невозможна. Завершение процесса создания этих рынков должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
По его оценке, в этом году велась активная работа над устранением барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС - за год их количество снизилось с 19 до 11.
"Но возникают новые. Поэтому данную тему с контроля не снимаем. Предстоит рассмотреть перечень изъятий и ограничений, чтобы в качестве "домашнего задания" поставить задачу нашим государственным органам совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить их устранение в 2021-2022 годах. Надеюсь, что эта работа будет проводиться более активно, чем ранее", - отметил глава белорусского правительства.
Роман Головченко уверен, что, используя преимущества ЕАЭС, уже в будущем году экономики стран союза вернутся на траекторию роста.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2020
Курсы в банках
на 04.12.2020
Конвертация в банках
на 04.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте