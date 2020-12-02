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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОГОВОРИЛИСЬ УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОРНЫЙ ВОПРОС НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕЭК
18:05 02.12.2020
Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при участии представителей антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 декабря направил предложение по устранению нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке кисломолочных напитков.
Ранее ФАС России передала в Комиссию заявление акционерного общества «Вимм-Билль-Данн» (Российская Федерация) о возможных нарушениях общих правил конкуренции обществом с ограниченной ответственностью «Несвижский завод детского питания» (Беларусь).
В заявлении российский производитель указал, что с 2020 года в торговых сетях реализуется кисломолочный напиток под брендом IMMUNO Lakto, выпускаемый ООО «Несвижский завод детского питания», дизайн упаковки и название которого схожи с производимым АО «Вимм-Билль-Данн» кисломолочным напитком под брендом «Имунеле».
По мнению заявителя, это вводит в заблуждение потребителей относительно производителя товара и может квалифицироваться как признаки недобросовестной конкуренции со стороны белорусской компании.
Компании являются конкурентами на рынке кисломолочных напитков, зарегистрированы на территориях разных государств-членов Союза, что определяет компетенцию наднационального органа ЕАЭС по урегулированию этого спора.
Как сообщает ЕЭК, по итогам рассмотрения материалов и рабочих совещаний антимонопольным блоком Комиссии участникам спора – производителям кисломолочных напитков IMMUNO Lakto и «Имунеле» предложено в установленные сроки провести редизайн упаковок продукции и уведомить об этом ЕЭК.
С мерами, содержащимися в предложении, согласились оба хозяйствующих субъекта и представители антимонопольных ведомств государств ЕАЭС.
В апреле 2018 года в право ЕАЭС внесены изменения, которые позволяют выполнять меры, направленные на восстановление конкуренции без возбуждения дела и применения штрафных санкций, а также позволяют снизить административную нагрузку на бизнес, а восстановление конкуренции проходит в максимально сжатые сроки.
К примеру, если выявлены признаки нарушения общих правил конкуренции, ЕЭК разрабатывает проект предложения о совершении действий, направленных на устранение таких признаков нарушения. Проект направляется на согласование в уполномоченные органы и заявителю, если есть такой, а также в порядке информирования лицу, чьи действия привели к этому нарушению.
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