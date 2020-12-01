ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ НА КУХОННЫЕ И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ КНР НА 5 ЛЕТ


11:05 02.12.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой меры в отношении китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, речь идет, в частности, о столовых ножах, ложках, вилках, половниках, шумовках, лопаточках для тортов, ножах для рыбы и масла, щипцах для сахара, а также наборах из указанных товаров.

Антидемпинговая пошлина продлена по итогам проведения повторного расследования. Основанием для его инициирования являлось заявление, поданное ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова» и поддержанное ОАО «Нытва», ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Павловская ложка», ПАО «Труд» и МОАО «Красный металлист».

Анализ полученной информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим коллегией ЕЭК принято решение о продлении действия антидемпинговой меры на 5 лет.

Антидемпинговая пошлина на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали из КНР в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя установлена решением коллегии ЕЭК от 19 мая 2015 г. № 56. В мае 2020 года пошлина была продлена на период проведения повторного расследования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2020
валюта курс
EUR 3.1000
USD 2.5905
RUB 3.3986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1000 +0.0013
USD 2.5905 +0.0032
RUB 3.3986 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1250
USD 2.5870 2.5900
RUB 3.4140 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2009
EUR/RUB 91.2500 91.4300
USD/RUB 75.7000 76.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте