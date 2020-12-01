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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ АНТИДЕМПИНГОВОЙ ПОШЛИНЫ НА КУХОННЫЕ И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ КНР НА 5 ЛЕТ
11:05 02.12.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой меры в отношении китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, речь идет, в частности, о столовых ножах, ложках, вилках, половниках, шумовках, лопаточках для тортов, ножах для рыбы и масла, щипцах для сахара, а также наборах из указанных товаров.
Антидемпинговая пошлина продлена по итогам проведения повторного расследования. Основанием для его инициирования являлось заявление, поданное ПАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова» и поддержанное ОАО «Нытва», ПАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Павловская ложка», ПАО «Труд» и МОАО «Красный металлист».
Анализ полученной информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В связи с этим коллегией ЕЭК принято решение о продлении действия антидемпинговой меры на 5 лет.
Антидемпинговая пошлина на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали из КНР в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя установлена решением коллегии ЕЭК от 19 мая 2015 г. № 56. В мае 2020 года пошлина была продлена на период проведения повторного расследования.
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