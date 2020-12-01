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АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПЕРЕЧНИ СТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ»


10:09 02.12.2020

Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Как сообщает ЕЭК, перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 67 межгосударственных стандартов и 14 национальных стандартов Российской Федерации.

Перечень стандартов на методы включает 69 межгосударственных стандартов, 12 национальных стандартов Российской Федерации.

В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период применения.

Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и бизнеса, учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах Союза.

Большая часть включенных стандартов разработана на основе международных (ISO и IEC) и региональных (EN) стандартов, что обуславливает установление единых принципов подхода к оценке соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах.
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