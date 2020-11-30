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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДО 25 ДЕКАБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ ЕАЭС НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ
09:53 01.12.2020
До 25 декабря 2020 г. проходит публичное обсуждение проекта Программы по разработке и внесению изменений в ГОСТ к техрегламенту ЕАЭС на мясную продукцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, программы по разработке и внесению изменений в межгосударственные стандарты могут применяться в целях обеспечения соблюдения требований ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Данный проект программы предусматривает разработку или пересмотр 106 межгосударственных стандартов (ГОСТ). Из них можно выделить ГОСТ на терминологию, технические условия для различных видов мясной продукции: продукты убоя, мясные консервы, копчено-вареные мясные продукты, паштеты, мясная продукция для детского питания и т. д. Планируется также разработка стандартов на требования Халяль к мясной продукции.
Проектом программы также предусмотрена разработка ГОСТ на методы испытаний мясной продукции, начиная от общих правил отбор и проб и заканчивая конкретными методиками исследований.
Ответственными разработчиками назначены государства – члены Евразийского экономического союза. Так, за Беларусью закреплена разработка 24 проектов ГОСТ.
Эта программа рассчитана на три года: с 2022 по 2024 гг. При этом основная часть стандартов будет разработана/актуализирована с 2022 по 2023 гг. Еще по 10 стандартам работы будут вестись в течение двух лет: с 2022 по 2024 гг.
Ознакомиться с проектом можно на сайте Евразийской экономической комиссии по ссылке.
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