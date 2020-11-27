Министерство иностранных дел Литвы предлагает гражданам Беларуси, которые преследуется режимом, выдавать литовские национальные визы бесплатно. Такой проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании правительства.

Согласно проекту, бесплатно национальные визы будут выдаваться гражданами Беларуси, в случае предоставления мотивированных заявлений о не взимании налогового консульского сбора литовских государственных органов или зарегистрированных в Литве неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты прав человека и демократии, пишет портал DELFI.

"По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывают все больше граждан Беларуси", – говорится в обращении МИД к правительству.

Многие из них в данный момент прибывают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными причинами и обладая Шенгенской визой, но, желая законно дольше оставаться в Литве, они должны получить долгосрочные национальные визы.

МИД утверждает, что до 1 декабря пострадавшие от белорусского режима граждане этой страны могут получить бесплатные национальные визы в консульских и дипломатических представительствах Литвы по решению главы этого представительства.

МИД предлагает ввести изменения с 1 декабря.