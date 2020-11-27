Член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев принял участие в заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), посвященном влиянию «зеленой сделки» на перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ЕС с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Как сообщает ЕЭК, во встрече также участвовали посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун, президент Schneider Electric в России и СНГ, председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе, президент ВР Россия Дэвид Кэмпбелл, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, президент Alstom Transport Рус Филипп Пегорье, а также другие представители бизнеса и органов государственной власти.

Как отметил министр по торговле ЕЭК, в отсутствие возможности по установлению полномасштабного сотрудничества с Евросоюзом, ЕАЭС приступил к выстраиванию постоянного «технического» диалога между ЕЭК и Европейской комиссией. Под «техническим» понимается направленность диалога на вопросы регулирования торговли, максимально приближенные к проблемам бизнеса.

В рамках диалога уже обсуждались вопросы технического и таможенного регулирования, правил происхождения, единого рынка лекарственных средств, а также торговые меры, направленные на борьбу с эпидемиологическим кризисом. В тоже время «в декабре планируется провести еще одну консультационную встречу, одним из вопросов станет европейская «зеленая сделка», - проинформировал партнеров Андрей Слепнев.

Министр подчеркнул, что в ЕАЭС с пониманием относятся к стремлению Евросоюза выступить лидером в продвижении инициатив, направленных на решение общих мировых проблем, таких как изменение климата и глобальное потепление, переход к новому технологическому укладу и ресурсосберегающей, циркулярной экономике. «В то же самое время хотелось бы, чтобы нерыночные ограничения на деятельность компаний нашего Союза не вводились. Разрыв сложившихся производственных и сбытовых цепочек не выгоден ни нам, ни ЕС. Он в конечном итоге не приблизит, а лишь отдалит реализацию задач климатической политики», - выразил уверенность Андрей Слепнев.

В этой связи в ЕЭК напомнили, что все государства-члены ЕАЭС являются участниками Парижского соглашения и взяли на себя соответствующие обязательства. При этом в странах Союза высокую долю рынка уже занимают «зеленые» виды энергетики, в том числе атомная и гидроэнергетика, а природный газ является одним из самых экологичных источников.

«К так называемому «углеродному сбору» сегодня возникает много вопросов у государств-членов ЕАЭС. Прежде всего, нас интересует, какие отрасли будут затронуты таким сбором, и в какой форме он будет применяться. От этого зависит и квалификация этой меры в соответствии с соглашениями ВТО, и наша позиция в отношении этой меры», - заявил Андрей Слепнев.

В заключение министр рассказал о том, что 4 декабря 2020 года в Москве состоится первый Евразийский конгресс, в рамках которого также ожидается участие посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера и президента РСПП Александра Шохина. В ходе мероприятия планируется обсуждение практических шагов для совместного преодоления кризисных явлений и соответствия вызовам климатических изменений.

Европейская «зеленая сделка» – план достижения нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах Евросоюза к 2050 году. Целью мероприятий является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды. Документ принят Европейской комиссией 11 декабря 2019 года.

Международный совет по сотрудничеству и инвестициям – консультативный орган, образованный РСПП в 2008 году в качестве платформы для диалога иностранного бизнеса с российской властью. МССИ объединяет ведущих зарубежных инвесторов в российскую экономику, деловые ассоциации и торгово-промышленные палаты.