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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ФОРМИРУЮТСЯ ПОДХОДЫ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ В ИНТЕРНЕТЕ
11:35 27.11.2020
За последние годы в Российской Федерации сформировалась достаточно обширная правоприменительная практика по противодействию нарушениям прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете, так как в законодательстве России предусмотрены специализированные меры. В остальных государствах Евразийского экономического союза рассмотрение этого вопроса находится в начальной стадии обсуждения.
Как сообщает ЕЭК, в этой связи в качестве первого этапа формирования евразийского механизма по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию «Об основных подходах при осуществлении деятельности по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государствах ЕАЭС».
«В современных условиях значительная часть торговли осуществляется при помощи интернет-технологий. Одновременно встает вопрос о соблюдении прав на объекты интеллектуальной собственности», – отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков» – Распространение в интернете контрафактных товаров и нелегального контента признается серьезной проблемой не только в ЕАЭС, но и во всем мире, затрагивает интересы бизнеса, потребителей и оказывает влияние на развитие экономики в целом».
В рекомендации предусмотрены процедуры блокировки нелегального контента, учет заблокированных информационных ресурсов, удаление из поисковых систем ссылок на нелегальный контент, информационное взаимодействие правообладателей, интернет-платформ и уполномоченных органов, а также содействие в заключении добровольных соглашений о сотрудничестве правообладателей с интернет-платформами по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете.
Реализация этих мер позволит повысить эффективность обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей и снизить долю контрафактной продукции на рынке Союза.
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