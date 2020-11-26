ЕЭК согласовала окончательную редакцию трех разделов карты, подготовила проект интерактивного раздела о карте на официальном сайте Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, которое состоялось в ЕЭК 25 ноября.

Рабочая группа высокого уровня создана по распоряжению Евразийского межправительственного совета и включает в себя заместителей руководителей уполномоченных органов государств Союза.

«Над проектом карты индустриализации ЕЭК работает почти два года. Сейчас документ включает в себя информацию о 177 крупных инвестиционных промышленных проектах в 21 отрасли экономики на сумму 194,5 млрд долларов США. Также в карте обозначены более 500 технологических направлений в 30 отраслях, по которым в Союзе имеется необходимость в импортозамещении», – отметил Николай Кушнарев.

По его словам, особенно значимым является раздел, содержащий топ-50 позиций на уровне четырёх знаков кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, который помогает координировать и оперативно отслеживать работу по импортозамещению.

Как сообщает ЕЭК, на заседании были одобрены формат карты индустриализации Евразийского экономического союза, технические вопросы по ее размещению на союзном официальном сайте, а также дальнейшие шаги в работе по импортозамещению, в том числе расширение содержания карты в сторону ее большей бизнес-ориентированности.

«Карта – это живой механизм кооперации. Информация в ней будет пополняться и обновляться по мере необходимости. Мы ожидаем, что карта повысит эффективность использования компетенций друг друга», - резюмировал Николай Кушнарев.