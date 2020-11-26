ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СТРАНЫ ЕАЭС ОДОБРИЛИ КАРТУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СОЮЗА


17:40 26.11.2020

ЕЭК согласовала окончательную редакцию трех разделов карты, подготовила проект интерактивного раздела о карте на официальном сайте Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности, которое состоялось в ЕЭК 25 ноября.

Рабочая группа высокого уровня создана по распоряжению Евразийского межправительственного совета и включает в себя заместителей руководителей уполномоченных органов государств Союза.

«Над проектом карты индустриализации ЕЭК работает почти два года. Сейчас документ включает в себя информацию о 177 крупных инвестиционных промышленных проектах в 21 отрасли экономики на сумму 194,5 млрд долларов США. Также в карте обозначены более 500 технологических направлений в 30 отраслях, по которым в Союзе имеется необходимость в импортозамещении», – отметил Николай Кушнарев.

По его словам, особенно значимым является раздел, содержащий топ-50 позиций на уровне четырёх знаков кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, который помогает координировать и оперативно отслеживать работу по импортозамещению.

Как сообщает ЕЭК, на заседании были одобрены формат карты индустриализации Евразийского экономического союза, технические вопросы по ее размещению на союзном официальном сайте, а также дальнейшие шаги в работе по импортозамещению, в том числе расширение содержания карты в сторону ее большей бизнес-ориентированности.

«Карта – это живой механизм кооперации. Информация в ней будет пополняться и обновляться по мере необходимости. Мы ожидаем, что карта повысит эффективность использования компетенций друг друга», - резюмировал Николай Кушнарев.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
валюта курс
EUR 3.0438
USD 2.5600
RUB 3.3894
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0586 +0.0148
USD 2.5670 +0.007
RUB 3.3976 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0550 3.0620
USD 2.5670 2.5720
RUB 3.3800 3.3930
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1910
EUR/RUB 90.0000 90.3000
USD/RUB 75.7000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте