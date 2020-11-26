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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ БЛОК ЕЭК ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЦЕН В ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ГРУПП ТОВАРОВ
15:57 26.11.2020
Мониторинг цен на стальные кованые валки для металлопрокатных станов, стальные горячекатаные уголки, а также стальные цельнокатаные колеса, происходящие из Украины и ввозимые в ЕАЭС, осуществляется Евразийской экономической комиссией в связи с действием на рынке этих товаров антидемпинговой меры.
Как сообщает ЕЭК, его цель исключить возможность создания дефицита и усиления рыночной власти отдельных игроков на рынке.
По результатам мониторинга комиссия установила достаточную стабильность цен на рынках соответствующей продукции. При этом мониторинг цен в качестве профилактической меры решено продолжить и в дальнейшем.
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