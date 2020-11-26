Мониторинг цен на стальные кованые валки для металлопрокатных станов, стальные горячекатаные уголки, а также стальные цельнокатаные колеса, происходящие из Украины и ввозимые в ЕАЭС, осуществляется Евразийской экономической комиссией в связи с действием на рынке этих товаров антидемпинговой меры.

Как сообщает ЕЭК, его цель исключить возможность создания дефицита и усиления рыночной власти отдельных игроков на рынке.

По результатам мониторинга комиссия установила достаточную стабильность цен на рынках соответствующей продукции. При этом мониторинг цен в качестве профилактической меры решено продолжить и в дальнейшем.