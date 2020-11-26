СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

КОЛЛЕГИЯ ЕЭК ДОПОЛНИЛА ПРОГРАММУ РАЗРАБОТКИ МЕЖГОССТАНДАРТОВ К ТЕХРЕГЛАМЕНТУ НА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

14:50 26.11.2020 Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в Программу по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Как сообщает ЕЭК, предусмотрена разработка 8 новых межгосударственных стандартов, пересмотр 4 межгосударственных стандартов на основе актуальных версий международных стандартов ИСО и внесение изменений в 4 межгосударственных стандарта. Изменения необходимы для расширения возможности определения нормируемых показателей парфюмерно-косметической продукции аналитическими методами. Они расширят методы идентификации натуральных и органических косметических ингредиентов. Исключат действия, вводящие в заблуждение покупателей.