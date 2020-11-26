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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ГОСУДАРСТВА ЕАЭС БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПЛЕМЕННОЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ И СВИНЕЙ ПО НОВЫМ МЕТОДИКАМ


13:38 26.11.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября утвердила Методики оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, нормативно-правовой акт разработан в соответствии с договором о ЕАЭС и соглашением о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Союза, подписанным главами правительств в октябре 2019 года.

Решением устанавливаются единые методики оценки, определения продуктивности и расчета племенной ценности крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, свиней, предназначенные для использования на территории государств-членов во всех племенных организациях, хозяйствах, осуществляющих выращивание и (или) реализацию племенного скота, а также информационно-аналитических, селекционных центрах, ассоциациях по породам животных.

«Принятый документ обеспечит внедрение в племенное животноводство ЕАЭС современных методик оценки и прогнозирования племенной ценности на основе метода наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP), существенное повышение достоверности оценки и прогноза, ускорение генетического прогресса, позволит осуществлять сравнение племенных животных, выращенных в разных регионах, обеспечив максимальное использование племенных производителей из лидирующей группы в масштабах Союза, а также упростит процедуру перемещения животных между государствами-членами ЕАЭС. Это в свою очередь будет способствовать росту продуктивности животных, наращиванию объемов производства конкурентоспособной племенной продукции, снижению зависимости от импорта и увеличению объемов взаимных поставок», – отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Комиссии Артак Камалян.

Для внедрения методик в процессы производства племенной продукции предусматривается двухлетний переходный период, после которого в реестры учета племенных животных (базы данных) государств-членов ЕАЭС, племенные свидетельства (паспорта, сертификаты) животных будут вноситься результаты оценки племенной ценности животных, определенные в соответствии с новыми методиками.

Решение коллегии, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на развитие и эффективность племенного животноводства в странах Евразийского экономического союза.
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