Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября приняла решение уведомить Беларусь о необходимости исполнения права Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, действия по разрешительному порядку вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС, а также отсутствие национального режима в рамках единого рынка услуг оптовой торговли, коллегия квалифицировала как препятствие, имеющее признаки барьера на внутреннем рынке Союза.

Согласно праву ЕАЭС во взаимной торговле товарами, государства Союза не применяют ввозные и вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, за исключением случаев, предусмотренных договором о Союзе.

Также на основе положений договора о торговле услугами государства-члены ЕАЭС обязались создать единый рынок услуг, в том числе в сфере оптовой торговли без ограничений, изъятий и дополнительных требований.