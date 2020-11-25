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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЛГИСС РАЗРАБОТАЕТ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ


10:04 26.11.2020

БелГИСС разработает проект изменения №1 в техрегламент ЕАЭС об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, работы по внесению данного изменения в ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» предусмотрены в решении Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 25 от 16 марта 2020 г., а также в плане государственной стандартизации на 2020 г. со сроком представления окончательной редакции проекта в 2022 г.

В настоящее время БелГИСС формирует рабочую группу по разработке проекта, в которую войдут специалисты всех государств – членов ЕАЭС.

Изменение №1 будет предусматривать расширение области применения ТР ЕАЭС 037/2016 (средства измерений, химические источники тока и в целом открытая область применения с перечислением конкретных исключений), актуализацию требований по контролируемой номенклатуре опасных веществ и ограничению их содержания в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ИЭР), включение требований по утилизации ИЭР, утративших свои потребительские свойства.
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