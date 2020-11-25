Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября обнулила ставку ввозной таможенной пошлины на некоторые виды фотопластинок и фотопленок сроком на три года. Сейчас размер ставки составляет 5%.

Как сообщает ЕЭК, в случае с фотопластинками речь идет об одном из важнейших компонентов для печати офсетным способом. Они представляют собой тонкую металлическую или полимерную подложку, на которой находится свето- или термочувствительный приемный слой и другие вспомогательные слои. Офсетные печатные пластины применяются для изготовления упаковочной, книжно-журнальной и газетной продукции. То есть основное потребление таких пластин приходится на полиграфические компании, печатающие средние и большие тиражи.

Однако производство офсетных печатных пластин в государствах Евразийского экономического союза отсутствует, а реализация соответствующих инвестпроектов в среднесрочной перспективе не планируется. Поэтому потребность в указанном товаре покрывается исключительно за счет импорта, а обнуление пошлины поможет снизить себестоимость печатной продукции и повысить конкурентоспособность предприятий полиграфической отрасли.

«В настоящее время в полиграфической отрасли отмечается сложная ситуация, характеризующаяся резким падением спроса по всему спектру производимой продукции, включая печатные средства массовой информации и книгоиздание, рекламный и коммерческий сектор. Принятое решение позволит снизить цены на широкий спектр полиграфических товаров, в том числе учебники и детскую литературу», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.