|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОБНУЛИЛА ПОШЛИНУ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФОТОПЛАСТИНКИ И ФОТОПЛЕНКИ
16:10 25.11.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии 24 ноября обнулила ставку ввозной таможенной пошлины на некоторые виды фотопластинок и фотопленок сроком на три года. Сейчас размер ставки составляет 5%.
Как сообщает ЕЭК, в случае с фотопластинками речь идет об одном из важнейших компонентов для печати офсетным способом. Они представляют собой тонкую металлическую или полимерную подложку, на которой находится свето- или термочувствительный приемный слой и другие вспомогательные слои. Офсетные печатные пластины применяются для изготовления упаковочной, книжно-журнальной и газетной продукции. То есть основное потребление таких пластин приходится на полиграфические компании, печатающие средние и большие тиражи.
Однако производство офсетных печатных пластин в государствах Евразийского экономического союза отсутствует, а реализация соответствующих инвестпроектов в среднесрочной перспективе не планируется. Поэтому потребность в указанном товаре покрывается исключительно за счет импорта, а обнуление пошлины поможет снизить себестоимость печатной продукции и повысить конкурентоспособность предприятий полиграфической отрасли.
«В настоящее время в полиграфической отрасли отмечается сложная ситуация, характеризующаяся резким падением спроса по всему спектру производимой продукции, включая печатные средства массовой информации и книгоиздание, рекламный и коммерческий сектор. Принятое решение позволит снизить цены на широкий спектр полиграфических товаров, в том числе учебники и детскую литературу», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2020
Курсы в банках
на 25.11.2020
Конвертация в банках
на 25.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте