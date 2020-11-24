Объем транспортированной нефти за десять месяцев 2020 года составляет 13,2 млн тонн, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. об этом сообщила пресс-служба АО "Укртранснафта".

"Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-октябре 2020 года составляет 2,2 млн тонн (на 9,8% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.), а транзит - 11,1 млн тонн (на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) ", - рассказали Укринформу в компании.

В Укртранснафте также привели результаты работы за прошлый месяц. Так, в октябре 2020 года общий объем транспортировки нефти уменьшился по сравнению с октябрем прошлого года на 3,5% - до 1,4 млн тонн.

В частности, на 7,3% сократился транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины - до 1,2 млн тонн. Однако вырос объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 19% - до 250,8 тыс. тонн нефти. Из них компания транспортировала на НПЗ 113,3 тыс. тонн украинской нефти и 137,5 тыс. тонн - азербайджанской (Azeri).

Укртранснафта в 2019 году транспортировала 15,509 млн тонн нефти, что на уровне показателей 2018 года.